Paura nella notte in via Lazio: incendio in un trasformatore di Ireti

Paura nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto in via Lazio. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno di un trasformatore dell'energia elettrica di Ireti. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco: gli operatori del 115 hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sono in corso le indagini per ricostruire le cause dell'incendio: per ora non viene esclusa nessuna pista.

