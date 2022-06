Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: ferito al Pronto Soccorso

Incidente a La Rampa, nei pressi di Noceto, sulla strada via che unisce il piccolo centro abitato in provincia di Parma con Medesano. Intorno alle 17:00, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un auto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire la sua corsa contro un albero, nei pressi della rotonda del Locale Bertinelli. La dinamica dell'incidente ha destato grande preoccupazione, ma lo stesso è stato senza conseguenze per il conducente che ha riportato ferite lievi. Ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Parma per accertamenti. Sul posto l'elisoccorso di Parma che era stato preallertato, l'ambulanza dei volontari di Noceto, e l'Ambulanza infermieristica di Pontetaro.