Pescato a rubare su un camion, scappa e prende a schiaffi gli agenti: arrestato

La polizia ha arrestato, per il reato di resistenza e lesione a pubblico ufficiale, un cittadino tunisino pescato mentre rubava della merce su un camion in via Milano. Scoperto dal proprietario che ha lanciato l'allarme, si è dato alla fuga che è durata poco. Le voltanti della Polizia lo hanno intercettato in una zona limitrofa. Privo di documenti, è stato condotto in Questura per il fotosegnalamento, ma ha assunto da subito una condotta non collaborativa.

Ha iniziato a scalciare e spintonare gli operatori, dando persino uno schiaffo ad uno di loro (successivamente refertato in Pronto soccorso con prognosi di un giorno). È stato tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stata disposta nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Parma.