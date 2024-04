In Pilotta con la droga in tasca: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 38enne ivoriano, trovato nella zona dei portici della Pilotta a Parma con 60 grammi di hashish e 100 euro in contanti. L'uomo era già stato fermato pochi giorni fa in viale Toschi, dove era stato sorpreso con 30 grammi di hashish ed un coltello. L’ivoriano, alla vista dei militari, è sembrato subito agitato e desideroso di allontanarsi il più velocemente possibile. I militari lo hanno immediatamente bloccato, afferrandolo per un braccio, mentre in sella ad una bici cercava di allontanarsi e hanno recuperato la droga, pronta per essere ceduta. Nelle tasche i militari hanno trovato 100 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Al termine delle operazioni, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, l’ivoriano in Italia senza fissa dimora è stato dichiarato in stato di arresto perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di strada delle Fonderie, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha emesso nei confronti dell’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.