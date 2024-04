Polizia, arrestato un tunisino per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale

Venerdì intorno alle 14, una volante della polizia è intervenuta presso un esercizio commerciale in via Cavedagni, dopo una segnalazione di rapina impropria commessa da un soggetto nordafricano, ancora sul posto quando sono arrivati i poliziotti. Aveva rubato dagli scaffali del supermercato merce dal valore complessivo di 103 euro. Nel tentativo di scappare, ha spinto e minacciato la direttrice del negozio e l'addetto alla sicurezza. Una volta bloccato, è stato sottoposto alla perquisizione personale. La merce trovata addosso all'uomo è stata riconsegnata. L'uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di rapina impropria e denunciato a piede libero per resistenza a Pubblico Ufficiale avendo lo stesso tenuto durante tutte le fasi dell’intervento un comportamento non collaborativo. Si trova in carcere, in attesa del rito direttissimo.