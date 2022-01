Preleva più di mille euro dal conto del suo convivente: 58enne condannata a 9 mesi

Ha prelevato dal conto del suo convivente, senza la sua autorizzazione, ben 1.100 euro in 5 distinte operazioni effettuate da uno sportello bancomat. Una 58enne di Noceto è stata condannata per i reati di utilizzo indebito di carta bancomat a 9 mesi di detenzione e 250 euro di multa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'intestatario della carta non controllava da tempo il suo estratto conto: nell'ottobre del 2018, poi, si è accorto che erano stati effettuati cinque prelievi, per un totale di 1.100 euro, a sua insaputa nel corso dell'ultimo mese e mezzo. A quel punto l'uomo ha presentato denuncia ai carabinieri. La donna, che aveva effettuato i prelievi senza il consenso dell'uomo, lo ha accompagnato dai militari. Dopo le prime indagini la 58enne è stata scoperta: dalle immagini delle telecamere della banca, infatti, si vedeva distintamente mentre effettuava i prelievi al bancomat, tutti tra i mesi di settembre ed ottobre. Al termine del processo il giudice ha deciso per la condanna a 9 mesi.