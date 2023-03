Via Trento, pusher 25enne tenta di scappare in monopattino: in tasca eroina, cocaina e crack

Tenta la fuga con un monopattino: bloccato e trovato in possesso di droga. Tutto è nato da uno dei tanti controlli da parte dei Carabinieri della Stazione

di Parma Oltretorrente nel quartiere San Leonardo. I militari, mentre erano impegnati in servizio di perlustrazione e vigilanza, hanno notato in Via

Trento un giovane che improvvisamente, al fine di sottrarsi al controllo, ha tentato di fuggire a bordo di un monopattino elettrico, venendo

immediatamente raggiunto e bloccato. L’uomo, un 25enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, non si è dato per vinto ed ha

tentato ancora di divincolarsi fino a quando non è stato immobilizzato. A seguito della perquisizione personale sono stati sequestrati circa 20 grammi

di sostanza stupefacente (crack, eroina e cocaina) suddivisi in dosi e la somma di quasi 200 euro presumibile provento dell’attività illecita. A



conclusione degli accertamenti, il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere disicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.