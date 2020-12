Quasi 80 contagi e 2 morti

Sono 77 i nuovi positivi a Parma e provincia: 47 i sintomatici. Due i morti: si tratta di due donne di 78 e 85 anni. Calano le terapie intensive: 17 ricoveri, uno in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono invece registrati 141.010 casi di positività, 1.211in più rispetto a ieri, su un totale di 17.459 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende al 6,9%, dal 8,2% di ieri.



Prosegue la discesa dell’indice Rt regionale, che misura la trasmissibilità del contagio: il nuovo dato settimanale è di 0,81, rispetto allo 0,99 della scorsa settimana.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,7 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 361 nuovi casi, Reggio Emilia (198), Modena (112), Ferrara (101), Piacenza (92), Ravenna (88), Rimini (86), Parma (77), nell’ l’imolese 61 e a seguire Cesena (23) e Forlì (12).

Si registrano 61nuovi decessi: 4 in provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 5 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena; in provincia di Bologna sono 13. Nel Ferrarese ci sono stati 7

decessi, 12 in provincia di Ravenna, 2 a Forlì mentre in provincia di Rimini sono 7.



In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.447.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 231 (+2 rispetto a ieri), 2.812 quelli negli altri reparti Covid (-33). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (+3 rispetto a ieri), 17 a Parma (-1), 26 a Reggio Emilia (-1), 51 a Modena (-2), 56 a Bologna (+5), 8 a Imola (numero invariato rispetto a ieri), 18 a Ferrara (invariato),14 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (-1), 2 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 13.553 a Piacenza (+92 rispetto a ieri, di cui 34 sintomatici), 11.467 a Parma (+77, di cui 47 sintomatici), 19.998 a Reggio Emilia (+198, di cui 57 sintomatici), 25.750 Modena (+112, di cui 47 sintomatici), 27.631 a Bologna (+361, di cui 157 sintomatici), 4.305 casi a Imola (+61, di cui 23 sintomatici), 7.116 a Ferrara (+101, di cui 33 sintomatici), 9.790 a Ravenna (+88, di cui 62 sintomatici), 4.976 a Forlì (+12, di cui 8 sintomatici), 4.575 a Cesena (+23, di cui 12 sintomatici) e 11.849 a Rimini (+86, di cui 36 sintomatici).