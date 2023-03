Ruba un paio di scarpe in un negozio di via d'Azeglio, poi aggredisce un commesso: arrestato 23enne

E' entrato all'interno di un negozio di via d'Azeglio a Parma, ha provato un paio di scarpe, ha staccato il dispositivo antitaccheggio e l'etichetta e le ha indossate. I dipendenti se ne sono accorti ed hanno cercato di fermarlo. Un 23enne ghanese, che ha poi cercato di aggredire un commesso con uno sgabello, è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri nella giornata di ieri, lunedì 20 marzo in Oltretorrente. Per il giovane, che ha alle spalle diversi precedenti, l'accusa è di rapina. Il 23enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli sono stati anche denunciati due stranieri: un 30enne albanese per ingresso illegale in territorio italiano ed un 31enne ucraino per porto ingiustificato di oggetti idonei ad offendere in quanto fermato con un coltello. Diverse le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori.