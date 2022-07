Rapina un ragazzo e minaccia con un coltello i passanti: arrestato un 35enne

Nella tarda serata di ieri, giovedì 21 luglio, gli agenti della Volante hanno ricevuto, da più passanti, la segnalazione della presenza di un uomo, un cittadino gambiano di 35 anni irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti di polizia che qualche metro più avanti, dopo aver tentato una rapina ai danni di un ragazzo, stava minacciando i presenti brandendo un coltello e provocando un “fuggi-fuggi” generale.

Gli agenti hanno individuato immediatamente l’uomo, il quale, alla loro vista, per disfarsi del coltello, lo ha lanciato dentro le vasche ornamentali presenti in Piazzale della Pace. A quel punto il malvivente, resosi conto di essere braccato dagli agenti di polizia, ha tentato di fuggire confondendosi tra le persone presenti in Pilotta ma è stato bloccato degli operatori intervenuti.

Una volta immobilizzato, l'uomo ha opposto agli agenti particolare resistenza risultando particolarmente nervoso e agitato in preda a un mix di sostanze alcoliche. Una volta fermato, è stato immediatamente condotto in Questura per gli adempimenti di rito.

L'uomo aveva minacciato la prima vittima con un coltello affinché gli consegnasse dei soldi e spaventando, subito dopo, tutti i passanti con la stessa arma. E' stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per porto di armi atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale.