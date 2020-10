Rapinano gli anziani con la tecnica dell'abbraccio: denunciate quattro donne rumene

Poco dopo la fine del periodo di lockdown avvicinavano gli anziani e utilizzando la tecnica dell'abbraccio riuscivano a rapinare le loro vittime, rubando orologi di pregio per poi allontanarsi senza problemi. Dopo alcune indagini i carabinieri della compagnia di Parma hanno denunciato quattro giovani donne rumene per furto e rapina. Secondo la ricostruzione degli inquirenti le rapinatrice avebbero avvicinato le vittime - in tutto sette - per rubare poi gli orologi di valore che indossavano. Tutti gli anziani hanno parlato del modo in cui sono stati rapinati: dopo un primo contatto le ragazze infatti si avvicinavano per abbracciare i malcapitati. I militari, grazie anche alle testimonianze delle vittime, sono riusciti ad identificare le quattro donne: per loro non era il primo episodio di furto di questo genere.

