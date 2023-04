Ruba tre paia di scarpe in un negozio, poi aggredisce il titolare: arrestato 40enne

E' entrato all'interno di un negozio cinese in Oltretorrente, ha preso tre paia di scarpe e le ha messe nel suo zainetto, con l'intento di rubarle. Un 40enne marocchino, fermato dal titolare dell'attività commerciale, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina impropria. Il titolare del negozio è stato infatti aggredito e scaraventato a terra, dopo aver chiesto la restituzione della merce. Nel frattempo aveva chiamato il 112.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della sezione Radiomobile, che si trovava nelle vicinanze. L'uomo, in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, è stato bloccato pochi metri fuori dal negozio. Dopo aver buttato a terra il titolare aveva lasciato lo zaino, con le scarpe rubate, all'interno del negozio. Il 40enne marocchino è stato portato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.