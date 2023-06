Sala Baganza, 35enne preleva al bancomat e un passante le ruba i soldi: 50enne arrestato

Nel pomeriggio di ieri a Sala Baganza, il prelievo presso uno sportello bancomat stava per riservare una bruttissima sorpresa ad una 35enne del posto ma, fortunatamente per lei, la situazione si è risolta in maniera positiva grazie all’intervento del Comandante della Stazione Carabinieri. La donna, avendo necessità di prelevare, si era recata allo sportello automatico e mentre effettuava l’operazione veniva distratta da una chiamata ricevuta sul cellulare, pertanto ritirava solo la carta ma non il contante che, per qualche secondo rimaneva incustodito nello sportello.

Tornata subito a recuperarlo, la donna si avvedeva che le banconote erano sparite. Sul posto, oltre a lei, c’era solo un uomo, sulla cinquantina, al quale si rivolgeva chiedendo spiegazioni. Quest’ultimo negava ogni addebito e ne nasceva un’animata discussione che richiamava l’attenzione del Comandante della Stazione Carabinieri, che si trovava casualmente a passare, libero dal servizio.

Ma, come è noto, il Carabiniere è sempre in servizio e, a maggior ragione un Comandante di Stazione, ha sempre a cuore il benessere della comunità a lui affidata. Il Maresciallo, dopo essersi qualificato, non ci metteva molto a capire quanto accaduto e, messo alle strette l’uomo, gli faceva ammettere la sua responsabilità recuperando, dopo una breve perquisizione, l’intera somma che restituiva alla legittima proprietaria. Il 50enne veniva accompagnato presso gli uffici della Stazione e arrestato per furto aggravato con destrezza e tradotto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.