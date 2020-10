Sala Baganza, ritrovati i gioielli rubati

L'operazione parte da Sala Baganza, il 15 ottobre, quando le pattuglie della Stazione Carabinieri di Sala Baganza e di Collecchio dopo un lungo inseguimento, per le vie del paese, sono riusciti a bloccare un Audi RS6 rubata a Milano nel 2011. Chi era a bordo è riuscito a dileguarsi per le vie del centro. Solo dopo gli accertamenti tecnici, per individuare i passeggeri hanno consentito il ritrovamento di un'ingente refurtiva nascosta nei pannelli interni dell'auto che risultata provento di furti in abitazione avvenuti in zona. Il valore dei preziosi recuperati:anelli in oro e diamanti, collane, bracciali, orologi, denaro contante e oggetti vari anche di ingente valore è stimato in diverse migliaia di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I cittadini che hanno subito furti negli ultimi tempi e ritengono di poter riconoscere i propri gioielli tra quelli rinvenuti possono rivolgersi per informazioni alle Stazioni Carabinieri di Collecchioe Sala Baganza.