Salsomaggiore: i carabinieri soccorrono una 85enne in difficoltà

Un'anziana di 85 anni, che si trovava in casa da tempo in stato confusionale, è stata salvata dai carabinieri che sono intervenuti nei giorni scorsi all'interno di un'abitazione di Salsomaggiore Terme, dopo le segnalazioni di alcuni vicini, che aveva dato l'allarme perchè non riuscivano a contattare - da alcuni giorni - la donna. I militari del nucleo radiomobile sono arrivati sul posto e - dopo aver rintracciato una persona che aveva le chiavi dell'appartamento - sono entrati per verificare le condizioni di salute dell'anziana. La donna era distesa sul letto in stato confusionale: sul posto anche l'ambulanza che ha effettuato le prime cure. Gli operatori sanitari si sono accertati dello stato di salute dell'anziana.