Via San Leonardo, in auto con cocaina e soldi in contanti: denunciato 18enne albanese

In Via San Leonardo i carabinieri di Parma Oltretorrente hanno fermato un’autovettura con a bordo un 18enne albanese trovato in

possesso di 13 involucri, contenenti 9 grammi di cocaina e la somma di 150 euro, per cui è stato denunciato in stato di libertà per detenzione al fine di

spaccio di sostanza stupefacente. Invece in Via Monte Altissimo la pattuglia a piedi della Stazione di Parma Centro ha controllato un 30enne moldavo

trovato con poco meno di un grammo di eroina nonché un coltello a scatto. Condotto in caserma è stato denunciato in stato di libertà per porto illegale di arma e segnalato alla Prefettura di Parma quale assuntore, cosi come altre cinque persone trovate nel corso del servizio con dello stupefacente.

Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale in Piazzale Santa Croce e Viale Vittoria sono state rilevate una ventina violazioni al codice della strada. Nel corso del servizio è stato anche arrestato, dai Carabinieri di Parma Oltretorrente un 22enne senegalese gravato da precedenti di polizia in quanto deve scontare due anni per reati contro il patrimonio.

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Parma con posti di controllo e pattuglie a piedi nel quartiere di San Leonardo in particolare

Stazione Ferroviaria e Via Monte Altissimo e quartiere Oltretorrente. Complessivamente, si è proceduto al controllo di quasi 100 veicoli e

all’identificazione di oltre 130 persone. Nel corso dell’attività, sono state effettuate alcune perquisizioni personali e di autovetture, che hanno portato al rinvenimento di sostanza stupefacente.