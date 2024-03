Scappa e lancia uno scooter contro i carabinieri: arrestato

Ha visto i carabinieri davanti all'istituto scolastico dove è avvenuto l'arresto del 17enne per spaccio ed è scappato. Senza un motivo apparente. I militari, a quel punto hanno seguito un 18enne tunisino mentre correva in direzione di un parco, vicino alla scuola. Mentre i colleghi fermavano il pusher minorenne un maresciallo donna in borghese ha seguito il ragazzo, che però non si è accorto di nulla.

Il giovane, nascosto tra le auto, era in trappola visto l'arrivo di altri carabinieri, che avevano bloccato tutte le vie di fuga. A quel punto il 18enne ha lanciato uno scooter contro i militari ed ha ingaggiato con gli altri carabinieri una violenta colluttazione. Il giovane, bloccato a fatica, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: il maresciallo donna è rimasta contusa durante l'intervento.

Il ragazzo è stato poi condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Il Giudice dopo aver convalidato l’arresto ha emesso nei confronti del ragazzo la misura dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.