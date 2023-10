Scappa da casa e vaga a piedi per le strade di Noceto in stato confusionale: soccorso dai carabinieri

Nella giornata di ieri, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Noceto, impegnata in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre percorreva la s.p. 357, notava un uomo a piedi, in evidente stato confusionale, con un’andatura che lo esponeva al rischio di essere investito o di provocare un incidente. I militari si avvicinavano alla persona, e dal conseguente dialogo instaurato, si accorgevano che fosse completamente spaesato e non del tutto consapevole della situazione e del luogo in cui si trovava.

La pattuglia accompagnava quindi l’uomo in caserma, dove controllando le sue generalità in Banca Dati, si scopriva che si trattava di un 51enne di Grosseto, con problemi di salute, segnalato quale persona scomparsa. L’uomo si era allontanato due giorni prima dalla sua abitazione e i familiari, preoccupati e senza sue notizie, avevano presentato denuncia di allontanamento alle locali forze di polizia. A questo punto il 51enne, veniva rifocillato e tranquillizzato, in attesa dell’arrivo dei familiari a cui veniva riaffidato.