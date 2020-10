Scontro auto-scooter in viale Vittoria

In tarda serata, in via dei Mille - angolo Viale Vittoria - si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scooter. Il prpprietario di quest'ultimo ha riportato ferite di media gravità, è stato trasportato al pronto soccorso di Parma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.