Sedicenne fugge a un controllo dei carabinieri e si ribalta in auto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato, un 16enne italiano, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di oggetti atti ad offendere in quanto trovato in possesso di un paio di forbici. Lo stesso, ieri sera, in Via Spezia nelle vicinanze del parcheggio dell’esercizio commerciale COMET, è stato intercettato a bordo di un’autovettura dalla pattuglia dei Carabinieri. Alla vista dei militari fuggiva. Ne è scaturito un breve inseguimento terminato quado il fuggitivo collidendo con un’altra autovettura si è ribaltato. Sul luogo, per i rilievi del sinistro stradale è intervenuta la Polizia Locale di Parma. L’autovettura è stata sequestrata in quanto sprovvista di assicurazione. Il 16enne è stato affidato ad una struttura comunale.