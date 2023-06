Sei spaccate in meno di un mese nel centro di Parma: denunciato 17enne

I carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato per furto aggravato alla Procura dei Minori di Bologna un 17enne marocchino. Il giovane la notte dell'11 giugno a seguito di una “spaccata” è entrato in un parrucchiere di via Verdi appropriandosi di vari oggetti e denaro contante. Attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza, è stato individuato il presunto autore immortalato in maniera nitida ma non conosciuto ai militari. Pochi giorni dopo, la pattuglia della Stazione di Parma Centro supportando la pattuglia di Parma Oltretorrente, che aveva bloccato due minori colti nel tentativo di compiere una spaccata ai danni di un esercizio commerciale di via Pisacane, ha riconosciuto in uno dei due il presunto autore del furto ai danni del parrucchiere. Il minore fra l’altro ha diverse vicende di polizia a suo carico, tutti per fatti analoghi e commessi in rapida successione tra il 14 e 17 di giugno ai danni di ben cinque diversi esercizi commerciali, tutti nel centro di Parma.