I carabinieri setacciano i parchi di Fidenza con i cani: 27enne denunciato per spaccio di droga

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, nell’arco delle ultime 24 ore, hanno intensificato i controlli sul territorio per prevenire e reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti e alcol e per verificare la sussistenza delle condizioni di igiene e sicurezza in alcuni dei locali pubblici più frequentati della città. Con il supporto delle unità cinofile dei Carabinieri di Bologna, sono stati effettuati dei servizi nei parchi, nelle aree verdi limitrofe al centro e in alcuni casolari in disuso. Al termine dei controlli un 27enne fidentino è stato trovato con quasi 10 grammi di marijuana e denunciato per possesso ai fini di spaccio. Segnalazione alla Prefettura per diverse persone in possesso di qualche grammo di hashish.

I controlli alla circolazione stradale, effettuati con posti di controllo prolungati e rinforzati lungo la via Emilia, hanno consentito di denunciare due persone. Si tratta di un salsese di 50 anni il quale, essendosi rifiutato di sottoporsi all’accertamento per la presenza di alcol o droga nel sangue, è stato sanzionato, come da codice della strada, con il deferimento alla Procura, il sequestro della vettura e il ritiro della patente. Medesima sorte per un moldavo di 35 anni residente a Salsomaggiore, che guidava con patente contraffatta. Nel corso del servizio sono stati controllati 9 locali aperti al pubblico, che sono risultati in regola, sono stati fermati 45 automezzi e identificate oltre 60 persone. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.