Sfida e sorpassa le auto in colonna, poi non si ferma al semaforo rosso

La Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore Terme ha disposto in questa ultima settimana di giugno un’intensificazione dei servizi di controllo al territorio, in tutta la giurisdizione, al fine di prevenire reati predatori e contrastare l’uso di alcool e droga. Il dispositivo è stato particolarmente articolato, prevedendo l’uso contemporaneo di più pattuglie, impiegati in posti di controllo sulle principali arterie di transito e nelle vie secondarie utilizzate per la fuga o il transito di soggetti dediti allo spaccio ed ai furti. L’impiego sinergico delle pattuglie di tutte le Stazioni della Compagnia di Salsomaggiore, rafforzate da numerosi equipaggi del Nucleo Radiomobile, con l’indispensabile collaborazione e supporto di pattuglie in abiti civili, ha permesso un massiccio controllo del territorio, che ha consentito di portare a termine vari interventi di natura preventiva e repressiva. In particolare i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore, nella giornata di ieri, mentre stavano monitorando la situazione lungo via Parma, hanno notato un’autovettura Mini Cooper sorpassare a forte velocità i veicoli incolonnati ad un semaforo.

Lo stesso conducente, non pago, ha ripetuto poco dopo ripetere la stessa manovra nei presi di un successivo incrocio, creando non poco pericolo gli altri utenti della strada, peraltro delimitata da striscia longitudinale continua. La pattuglia dunque ha fermato la folle corsa del guidatore, identificato e sanzionato ai sensi dell’art. 148 del Codice della Strada, per aver sorpassato altri veicoli in corrispondenza di intersezione stradale, con una sanzione che può arrivare fino a 665 euro e provvedendo al ritiro immediato della patente, trasmessa alla Prefettura di Parma, per la decisione sulla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.