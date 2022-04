Si mette alla guida completamente ubriaco: denunciato 50enne parmigiano

Un 50enne di Parma è stato fermato dai carabinieri di Reggio Emilia mentre stava guidando con un tasso alcolemico di molto superiore alla soglia consentita per legge. Per il parmigiano è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza: la sua patente è stata ritirata, in vista di una successiva sospensione. Oltre al 50enne i militari hanno denunciato anche un 35enne mantovano, un 38enne e un 47enne reggiani.

Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta i carabinieri di Reggio Emilia, hanno infatti attuato un importante dispositivo di controlli che ha visto coinvolte tutte le articolazioni delle compagnie di Guastalla, Reggio-Emilia e Castelnovo Monti supportati dai carabinieri forestali dislocati nella provincia. Una ventina i grammi di droga sequestrati tra hashish e marjuana a due persone che sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti essendo stata accertata, in entrambi i casi, la detenzione per uso personale non terapeutico. Ai due, un 24enne e un 23enne entrambi reggiani, la Prefettura di Reggio Emilia, sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri, potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio posseduti.