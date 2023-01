Sicurezza: le forze dell'ordine setacciano il centro storico contro le baby gang

Si sono svolti ieri i controlli interforze nel centro storico di Parma, allo scopo di prevenire e contrastare possibili assembramenti che potessero sfociare in azioni violente. Sono stati impiegati due equipaggi della Polizia di Stato, due equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, un equipaggio della Guardia di Finanza e unb pattuglie della Polizia Locale Nel corso dell’attività sono state setacciate le principali zone interessate dai fenomeni di intemperanza giovanile, in particolare Piazza Ghiaia, viale Mariotti, viale Toschi, Piazzale della Pace, Battistero, Duomo, via Cavour, Galleria Polidoro All’esito della suddetta attività di controllo straordinario del territorio sono state identificate 74 persone.