Spaccia cocaina e crack in Oltretorrente, più di 1.000 dosi in 5 mesi: arrestato 'Lo Zio'

In azione gli agenti della polizia locale che hanno eseguito l'ordinanza del Gip: in pochi mesi guadagni illeciti per 95 mila euro

Spacciava cocaina e crack in Oltretorrente. Un 35enne, le cui iniziali sono W.D. e conosciuto dai suoi tanti clienti con l'alias 'Lo Zio', è stato arrestato dagli agenti della polizia Locale, che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Parma.

Il pusher, da tempo residente in città, è stato rintracciato dagli agenti nella sua casa del quartiere Montanara. L’indagine è iniziata nel mese di agosto 2020, a seguito di un controllo effettuato in via Trento.

Le analisi dei telefoni cellulari e del traffico telefonico, ha consentito di individuare numerose persone che chiamavano ripetutamente. Alcuni consumatori sono stati convocati presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale: sono stati interrogati e, seppur con qualche reticenza, hanno riconosciuto il 35enne, indicandolo come il loro pusher di fiducia.

Tutti i clienti hanno confermato la costante disponibilità di droga, soprattutto cocaina e crack, di cui l’arrestato poteva godere, precisando che a seguito di telefonata, nel giro di pochi minuti, W. D. li raggiungeva nel luogo concordato, soprattutto nelle zone di via Trento/via Monte Corno e in viale Piacenza, per rifornirli di droga.

Gli agenti hanno ricostruito l’attività di spaccio degli ultimi 18 mesi, dall’inizio del 2019 fino al settembre 2020, nel corso dei quali sono state accertate oltre 1.300 cessioni per un giro d’affari di quasi 95 mila euro. Quasi tutte le cessioni erano concentrate nell’arco di cinque mesi, tra l’aprile e il settembre 2020.

Nella camera da letto della sua abitazione c'erano 1.700 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il pusher 35enne è stato portato nel carcere di via Burla.

"Ringrazio innanzitutto la Polizia Locale che in collaborazione con la Procura è arrivata all'arresto di questo criminale. Un arresto che dimostra la professionalità, l'applicazione e la competenza degli operatori di Polizia Locale di Parma perfettamente in grado di condurre indagini approfondite sullo spaccio in città. E' altresì importante sottolineare il problema della dipendenza da parte di nostri concittadini dalle sostanze stupefacenti attività ricostruita dalla PL attraverso i numerosi scambi che testimoniano un problema sociale importante della nostra città e del nostro paese visto che si tratta di un fenomeno diffuso in tutte le città" ha commentato Cristiano Casa, assessore alla Sicurezza del Comune di Parma.