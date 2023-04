Fuma uno spinello, i vicini sentono l'odore e chiamano i carabinieri: 45enne denunciato per spaccio

Fuma uno spinello ma l'odore che si diffonde per il palazzo fa si che i condomini, preoccupati per i figli, compongano il 112. Così è finito nei guai un 45enne di Parma denunciato dai Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente per detenzione ai fini spaccio: nell’abitazione sono stati trovati circa 35 grammi di stupefacente (hashish e marijuana).

È accaduto ieri pomeriggio in una palazzina del quartiere Molinetto, dove i residenti hanno chiamato la centrale operativa della Compagnia di Parma, lamentando che il forte odore di marijuana aveva 'appestato' la palazzina ed erano preoccupati per i figli. Quando una pattuglia della Stazione è arrivata ha trovato il 45enne intento a fumare nei pressi dell’androne. Dopo averlo identificato si sono fatti indicare l’appartamento dopo abita e, dopo le dovute verifiche, sono saltati fuori i 35 grammi di stupefacente. Condotto in caserma è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.