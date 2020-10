Chef parmigiano trovato morto: giallo sulle cause

Stefano Panigari, chef originario di Parma di 43 anni e dipendente del resort Villa Cipressi è stato trovato morto nella serata di venerdì 9 ottobre, dopo le ore 23 a Varenna, in provincia di Lecco, nei pressi del lago di Como. Il cadavere di Panigari è stato trovato da un collega: secondo le prime informazioni aveva una profonda ferita alla testa. E' giallo sulle cause della morte: lo chef aveva appena terminato il suo turno di lavoro e non è escluso che possa essere scivolato all'interno del lago, battendo la testa. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Lecco, che hanno eseguito i rilievi e stanno portando avanti le indagini. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo ed ha disposto l'autopsia sul corpo del 43enne.

