Un giaciglio di fortuna dove ha trovato la morte un 40enne del Ghana 

Non ha ancora un nome l'uomo trovato agonizzante sul ciglio di un marciapiede tra via Stallini e strada dei Mercati, nella periferia di Parma. Di lui si sa solamente che apparteneva a quella sfera di persone sole, che si era costruito un rifugio di fortuna tra i ruderi delle ex Stalle di Maria Luigia, teatro d'arte decadente e in preda al degrado e lontanissime - apparentemente - dal salotto della Parma bene. Tra le mura della struttura fatiscente - un tempo recintata proprio per vietare che venisse trasformata in un dormitorio a cielo aperto, giaciglio per senza tetto, tossico dipendenti e immigrati irregolari - viveva quel 40enne ganese trovato dai netturbini, riverso sul marciapiede e in fin di vita. Le ferite al volto da cui aveva perso sangue erano profonde, la Polizia Scientifica sta cercando di capire come se le sia procurate. Secondo le prime testimonianze di giovani stranieri, il 40enne dormiva in quella zona e, probabilmente, frequentava anche la vicina struttura del sevizio dipendenza patologica dell'Ausl, dove trovava assistenza per problemi di dipendenza dall'alcol. Sulla sua morte non si esclude nessuna ipotesi: nelle ultime ore si è fatta largo anche quella della caduta accidentale da una delle finestre dell'edificio che ospitava le ex Stalle di Maria Luigia. Ma la Polizia lavora anche sulla pista del pestaggio.