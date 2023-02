Allarme per la truffa delle auto incidentate: segnalazioni in città e provincia

E' allarme a Parma e provincia per la truffa delle auto incidentate. Si tratta di una nuova tipologia di raggiro ai danni degli automobilisti che si sta diffondendo, nel corso degli ultimi mesi, anche nella nostra città e nei comuni del territorio. Ma come funziona questa truffa? Tutto parte dai bigliettini che vengono posizionati, periodicamente, sulle auto in sosta.

L'annuncio è allettante per chi ha la necessità di liberarsi di un veicolo incidentato e con molti anni e chilometri alle spalle che magari non può essere acquistato dalle concessionarie, in caso di acquisto di un'auto nuova perchè troppo vecchia e con danni alla carrozzeria o al motore. In alcuni casi, poi, le auto di questo tipo possono avere anche il fermo amministrativo. I presunti compratori pubblicizzano un ritiro anche in caso di auto con fermo amministrativo e grossi danni alla carrozzeria. Spesso, poi, le auto vengono trasportate all'estero, sistemate e i compratori guadagnano grazie ai costi più bassi di altri Paesi, dalla Romania alla Tunisia.

Le segnalazioni riguardano alcuni casi in cui il compratore a cui fanno riferimento i numeri sui bigliettini, dopo essere arrivato sul posto da fuori città, pretende il rimborso del viaggio andata e ritorno - si parla anche di 200/300 euro - al proprietario dell'auto con la scusa che il veicolo, una volta visto, non corrisponde agli standard per l'acquisto.

Alcuni automobilisti sono finiti in questa rete e hanno pagato quanto preteso dal compratore, altri invece sono riusciti ad accorgersi della truffa e a segnalare gli episodi in cui sono stati coinvolti. Una variazione sul tema è la richiesta di ulteriore denaro - si parla sempre di qualche centinaia di euro - per il 'disturbo' - sempre pretesi con metodi al limite dell'intimidatorio.