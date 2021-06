Ubriaco e a dorso nudo aggredisce i carabinieri: denunciato 27enne marocchino

Era a dorso nudo e sotto effetto di sostanze alcoliche all'interno del parco Luce di Fidenza. Quando i carabinieri, che si trovavano in zona per alcuni controlli, hanno deciso di chiedergli i documenti, li ha aggrediti. Un 27enne marocchino è finito nei guai nel corso della nottata di ieri, martedì 15 giugno.

I militari del nucleo radiomobile hanno notato il giovane nel parco: era in stato di alterazione psicofisica e non riusciva a reggersi in piedi. Alla richiesta dei documenti ha reagito aggredendo uno dei due carabinieri: dopo un breve inseguimento è stato bloccato e portato in caserma. Per lui una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale: il giovane ha alcuni precedenti penali ed era già conosciuto dalle forze dell'ordine.