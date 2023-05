Ubriaco cerca di rubare un'auto in via San Leonardo, bloccato dal proprietario e dalla polizia: marocchino arrestato

Ha tentato di rubare un'auto parcheggiata nella zona di via San Leonardo ma è stato bloccato prima dal proprietario dell'auto e poi dai poliziotti, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Un cittadino marocchino è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di rapina impropria ed ora si trova nel carcere di via Burla a Parma. L'uomo, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta.

L'episodio è avvenuto nella serata del 16 maggio. Il personale delle Volanti della Polizia di Stato di Parma ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina. In particolare, alle ore 22.00, una pattuglia è intervenuta presso un bar della zona di San Leonardo, dove era stato segnalato un tentativo di furto su un’autovettura in sosta. La pattuglia, recatasi tempestivamente sul posto, apprendeva che il richiedente, vittima del reato, aveva poco prima notato due persone mentre armeggiavano all’interno della sua autovettura in sosta.

L’immediato intervento della Volante della Polizia di Stato e la contestuale reazione della vittima del reato hanno consentito l’arresto di uno dei due soggetti poco prima notati, che, durante la fase dell’intervento, ha ingaggiato una colluttazione nel tentativo, invano, di darsi alla fuga. All’arrivo della Volante della Polizia, l’uomo, un cittadino straniero, una volta bloccato, è stato quindi sottoposto a perquisizione personale, con esito negativo, e successivamente è stata condotto in Questura per essere sottoposto agli accertamenti di rito.

Sprovvisto di documenti, lo straniero è stato identificato a mezzo di rilievi fotodattiloscopici dal personale della Polizia scientifica per un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale. Conclusi gli accertamenti, il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina impropria e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura per essere poi tradotto,

nella mattinata odierna, presso la Casa Circondariale di Via Burla su disposizione dell’A.G. Questura di Parma

L’uomo è stato altresì sanzionato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 688 C.P. perché in palese stato di ubriachezza. L’Ufficio Immigrazione sta vagliando la sua posizione amministrativa al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti per procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale una

volta scarcerato.