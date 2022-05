Paura in via Emilio Lepido: ubriaco si sdraia sulle strisce pedonali

Un uomo, probabilmente sotto l'effetto dell'alcool, si è sdraiato sulle strisce pedonali in via Emilio Lepido a Parma nella mattinata di oggi, sabato 28 maggio, poco prima delle ore 8.30. Gli automobilisti che lo hanno visto si sono fermati, pensando che fosse stato investito ed hanno cercato di aiutarlo. Molte persone hanno chiamato il 118, che è arrivato sul posto in pochi minuti. L'uomo in realtà non era stato investiito: è probabile che il suo gesto sia stato causato dall'abuso di sostanze alcoliche. E' stato comunque trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti.