Ubriaco in viale Fratti vede i carabinieri e scappa, poi cerca di prenderli a pugni: 34enne denunciato

Stava percorrendo viale Fratti ma quando ha visto i carabinieri, che lo hanno fermato per identificarlo, ha cercato di scappare. Un pakistano di 34 anni, visibilmente ubriaco, è stato bloccato e denunciato dai militari che stavano effettuando alcuni controlli in zona nella giornata di sabato 27 gennaio. Una pattuglia della sezione radiomobile ha visto l'uomo, in evidente stato di alterazione dovuta probabilmente all'alcol, e si è fermata per un controllo. Il 34enne ha spintonato i carabinieri ed ha cercato di colpirli con calci e pugni. Accompagnato in caserma è stato identificato e denunciato per violenza a pubblico ufficiale. Il pakistano, incensurato, è un senza fissa dimora.