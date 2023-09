Un operaio colpito alla testa da una lastra di vetro: è grave

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Parma, nel quartiere artigianale. In via Barbacini, nel complesso dove ha sede una ditta specializzata nella lavorazione e commercializzazione di prodotti metalmeccanici per carpenteria e ed edilizia, un operaio è stato colpito al capo da una lastra di vetro. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, con l'uomo trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Parma dove si trova ricoverato nell'area codici rossi. Le sue condizioni sono state giudicate gravi.