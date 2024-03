"Vendesi I-phone a prezzo stracciato". E scatta la truffa: due denunciati

L’annuncio diceva:” Vendesi un Iphone 14 promax a prezzo stracciato”. Ma in realtà era solo uno “specchietto per le allodole”.

I carabinieri della Stazione di Parma Centro, al termine di una articolata attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma due italiani di 53 e 46 anni per il reato di truffa.

Le vittime attirate da una inserzione su una piattaforma social network specializzata nella compravendita di oggetti usati tra privati che pubblicizzava la vendita di un Iphone di ultima generazione ad un prezzo vantaggioso, iniziavano la trattativa con il venditore.

Il truffatore, per carpire la buona fede degli acquirenti, millantava di essere un appartenente all’Arma dei carabinieri, fornendo loro un profilo whatsapp che ritraeva un uomo in uniforme.

Contestualmente, invitava le vittime ad effettuare il pagamento su di una carta di credito ricaricabile Postepay, per un importo di 500 euro. Uno dei due interessati all’acquisto, sollecitato dal venditore a non perdere l’affare effettuava il versamento di 550 euro sulla carta indicatagli, mentre l’altro, insospettito dal modo in cui la trattativa era stata condotta, desisteva dal versare la somma richiesta, ma entrambi, dopo essersi resi conto di essere stati truffati denunciavano i fatti presso la stazione carabinieri di Parma Centro.

Le indagini dei carabinieri, mediante l’analisi della documentazione bancaria, incrociata con i dati emersi dall’acquisizione dei tabulati telefonici hanno permesso di individuare i responsabili, già gravati da segnalazioni di polizia per reati analoghi.

Riscontrati tutti gli elementi probatori acquisiti, per i due di origini pugliesi è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura delle Repubblica di Parma poiché ritenuti responsabili del reato di truffa in concorso.