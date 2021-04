Vendeva cocaina in strada, arrestato nigeriano

Pizzicato a veendere la droga, nella perquisizione domiciliare sono stati trovati 3.600 euro in contanti con diverse dosi di droga pronte per essere immerse sul mercato

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne nigeriano, già gravato da precedenti di polizia. I militari, in servizio perlustrativo nella città, hanno seguito gli spostamenti sospetti dell’uomo e lo hanno monitorato sino a quando, nei pressi di via Colorno, ha incontrato un altro uomo, un 56enne italiano, a cui ha ceduto delle dosi di cocaina in cambio di denaro. La pattuglia, quindi, è intervenuta, bloccando il pusher e recuperava la droga poco prima consegnata. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di cocaina e la somma in contanti di 3.600 euro ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. L'uomo è agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente. Mentre l'uomo che ha acquistato la droga è stato segnalato ai competenti uffici della Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti.