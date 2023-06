Vendeva cocaina in via Venezia: fermato un pusher

Il servizio di controllo intensivo che i Carabinieri della Compagnia di Parma stanno organizzano in questi giorni è proiettato in diversi quartieri, con particolare attenzione ai Parchi e vie più spesso oggetto di lamentele della cittadinanza, quali via San Leonardo, via Monte Altissimo e via Venezia, senza tralasciare le strade a più alto traffico veicolare, quali la cerchia dei viali e le strade di collegamento con l’anello della tangenziale. Numerose le pattuglie in circuito e tanti i soggetti controllati, oltre 150 di cui 87 stranieri e 73 i veicoli. A Parma, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con alcuni equipaggi in borghese hanno controllato in via Venezia un italiano, di 49 anni residente in città, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. Lo stesso è stato notato circolare a bordo della propria autovettura con soste sospette, nelle quali si salutava brevemente con alcuni soggetti. Sottoposto a controllo, il 49enne conducente del mezzo, da subito ha assunto un atteggiamento immotivatamente agitato. Lo stesso ha negato di avere con se della droga. Perquisito i Carabinieri, proprio sotto il sedile anteriore due involucri in cellophane contenenti sei grammi ciascuno di cocaina, con altra droga nascosta nel portaoggetti, dove sono stati trovati due involucri di cocaina, ciascuno di circa mezzo grammo. Nell’auto sono stati trovati anche 95 euro. Vista la quantità e le modalità di trasporto della sostanza stupefacente, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.