Vendeva droga in via Coppi, arrestato pusher di 25 anni

Un arresti e una serie di denunce, oltre un etto di sostanza stupefacente sequestrata e diverse segnalazioni alla Prefettura. Questo il bilancio di un servizio di controllo del territorio che rientra nel quadro di una più ampia attività di intensificazione di controlli di alcuni quartieri della città disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, per garantire una incisiva attività di prevenzione e repressione delle condotte che minacciano la serena convivenza dei cittadini. I militari della Sezione Operativa della Compagnia di Parma hanno arrestato un 25enne albanese con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio. Lo stesso raggiunta via Coppi, in monopattino, è stato notato cedere un involucro a due giovani su un’autovettura, a scambio avvenuto è stato seguito a distanza fino a casa. Poco dopo è nuovamente uscito e si è assistito a un altro scambio. Oramai certi che si trattasse di stupefacente è stato fermato per essere identificato.

La perquisizione personale ha consentito di sequestrare oltre 10 grammi di cocaina suddivisi in 17 dosi e la somma di 400 euro mentre presso l’abitazione sono stati rinvenuti quasi 800 euro e il necessario per il confezionamento.