Via Garibaldi, 31enne scappa e prende a pugni i carabinieri. L'amico non si presenta per la 'firma': arrestati due stranieri

Il primo - un 40enne tunisino - avrebbe dovuto presentarsi ogni giorno a firmare dopo essere stato arrestato per una rapina ai danni di un negoziante cinese in Oltretorrente, il secondo - un 31enne egiziano - è scappato appena ha visto i carabinieri e li ha poi colpiti con calci e pugni. I due stranieri sono stati arrestati dai militari della sezione Radiomobile di Parma che li hanno controllati mentre si trovavano, nella serata del 9 maggio, nella centralissima via Garibaldi a Parma.

I carabinieri hanno verificato che il 40enne era stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere in sostituzione della precedente misura. L’uomo, arrestato per rapina il 25 aprile ai danni di commerciante dell'Oltretorrente, dopo la convalida dell’arresto era stato scarcerato con la misura dell’obbligo di presentarsi quotidianamente alla Polizia Giudiziaria. Lo ha fatto una sola volta e poi si è reso irreperibile. Per il tunisino sono quindi scattate le manette.

Il 31enne egiziano, invece, ha aggredito i carabinieri ed ha cercato di fuggire a piedi, in direzione di Via Trento. Inseguito è stato visto entrare in un parcheggio sotterraneo di Via Bottego, dove si è nascosto. Individuato sotto un’autovettura, con non poca fatica, è stato fatto uscire e una volta fuori ha aggredito di nuovo i militari con calci e pugni fino a quando non è stato bloccato.

Condotti in caserma il 40enne, dopo la notifica del provvedimento, è stato accompagnato nel carcere di Parma mentre il 31enne è stato arrestato per

resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.