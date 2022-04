Via Gramsci: albero si spezza e cade sulla strada

Tragedia sfiorata in via Gramsci oggi poco prima delle 14, quando un albero si è spezzato, cadendo in mezzo alla carreggiata piazzandosi letteralmente tra le due corsie di marcia. La fortuna ha voluto che in quel momento da quelle parti non passasse nessuno.

L'albero, di grosse dimensioni, è caduto occupando entrambe le corsie di marcia. Il traffico è rimasto parzialmente bloccato, anche se i disagi sono stati minimi considerando che nella domenica di Pasqua le strade erano poco trafficate. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona nel giro di un'ora.