Giallo in via Mazzacurati, trovato in fin di vita nella notte in strada: gravissimo al Maggiore

E' stato trovato a terra alle 4 e mezza della notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio in via Mazzacurati - nella zona di via Savani - a Parma in condizioni critiche. Un uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che è arrivato sul posto dopo la chiamata di alcuni passanti. L'ambulanza e l'automedica hanno soccorso la persona trovata a terra e l'hanno poi trasportata d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma. Viste le gravissime condizioni di salute è stato subito trasferito nel reparto di Rianimazione.

Non è al momento chiara la dinamica dell'episodio: non si sa se l'uomo sia stato aggredito o vittima di un incidente. La polizia sta indagando per cercare di fare luce sulla vicenda.

Secondo le primissime informazioni l'uomo trovato a terra non presenterebbe segni di violenza o di colluttazione: gli inquirenti riferiscono che la persona soccorsa dal personale del 118 emanava un forte odore di alcool. Sono in corso accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'episodio.

IN AGGIORNAMENTO