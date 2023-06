Paura in via Vasari, anziano aggredito da un giovane: trasportato in ospedale

Nuova aggressione a Parma. Poco dopo le ore 11 della mattinata di martedì 13 giugno un anziano sarebbe stato aggredito da un uomo a bordo di motorino in via Vasari a Parma, nei pressi della sede della Guardia Medica. Secondo le prime informazioni il malvivente di probabile origine straniera, che sarebbe poi scappato dopo l'aggressione, si sarebbe avvicinato all'anziano a piedi, probabilmente con lo scopo di rapinarlo.

L'uomo aggredito sarebbe stato strattonato ed avrebbe riportato alcuni traumi. Trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti medici le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno effettuato un sopralluogo e stanno portando avanti le indagini per bloccare l'aggressore, che si sarebbe dileguato a bordo di un mezzo a due ruote.