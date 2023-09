Viale Mentana, vede i carabinieri e si nasconde dietro gli alberi: arrestato 34enne tunisino evaso dai domiciliari

L’attività di controllo del territorio ducale continua imperterrita e quotidiana ad opera delle molte pattuglie dei Carabinieri che ad ogni ora perlustrano la Città di Parma. Nel corso della nottata appena trascorsa i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma hanno controllato due cittadini nordafricani, che passeggiavano con fare sospetto in Viale Mentana, tanto che al passaggio della pattuglia, hanno cercato di defilarsi e nascondersi dietro gli alberi.

Identificati, uno è stato immediatamente rilasciato, mentre l’altro è stato condotto nel Comando di Strada Fonderie per approfondire gli accertamenti, in quanto lo straniero era perfettamente somigliante a un soggetto ricercato per evasione dagli arresti domiciliari, avvenuto qualche giorno

prima in San Secondo Parmense.

Sottoposto a rilievi dattiloscopici i sospetti dei militari si sono rivelati fondati, l’uomo era proprio il tunisino 34enne che dal 30 agosto scorso si era reso irreperibile, allontanandosi senza alcuna autorizzazione, dall’abitazione di San Secondo Parmense ove era stato ristretto ai domiciliari dopo un furto commesso a Modena. Terminata la procedura dell’identificazione i Carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti del soggetto fermato, nel frattempo emessa dall’autorità giudiziaria modenese, in sostituzione della misura dei domiciliari vista la violazione delle

prescrizioni impostegli, traducendolo al carcere di Parma.