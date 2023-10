Violenza cieca in discoteca: rompe il naso a un coetaneo senza motivo, denunciato

I carabinieri della Stazione di San Pancrazio hanno denunciato in stato di libertà un giovane bolognese domiciliato a Parma per lesioni gravi.

I fatti risalgono ad alcuni mesi fa quando un ragazzo, residente in provincia di Parma, si è presentato presso la Stazione carabinieri di San Pancrazio denunciando di avere subito una violenta aggressione mentre si trovava in compagnia di alcuni amici all’interno di un locale della città.

Il ragazzo ha raccontato che verso la fine della serata un soggetto, mai visto prima, lo ha avvicinato e, senza un motivo apparente, gli avrebbe sferrato un pugno al volto rompendogli il naso.

I carabinieri hanno dato il via all’attività investigativa, finalizzata all’identificazione dell’aggressore, che si è rivelata particolarmente complessa, a causa dei pochi elementi forniti dalla vittima. I militari, sentiti i testimoni, approfonditi ed incrociati i dati e, via via che emergevano elementi, sono riusciti ad identificare l’aggressore.

Si tratta di un 20 enne domiciliato a Parma, che è stato denunciato alla Procura delle Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di lesioni gravi.