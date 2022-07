Torna a Bedonia il mercato Campagna amica

E’ ripartito a Bedonia, all’interno del consueto mercato del Sabato, il mercato di Campagna Amica, che resterà attivo in via Trento tutti i sabati mattina del periodo estivo. Un’occasione ghiotta – comunica Coldiretti - per residenti e turisti di conoscere da vicino le produzioni d’eccellenza del territorio e fare una spesa di qualità.

“ Nei gazebo gialli i produttori agricoli di Coldiretti – commenta Maria Adelia Zana Responsabile provinciale Campagna Amica – sono attivi e disponibili ad accogliere i consumatori e illustrare loro tutte le caratteristiche e i metodi di lavorazione dei prodotti presenti sui banchi del mercato. Qui si può trovare una vasta gamma di alimenti come formaggi, miele, verdure e prodotti biologici, tutti rigorosamente a km zero, di qualità e di stagione, garantiti dal marchio Campagna Amica” .

“Ringraziamo il Comune di Bedonia –evidenzia il Segretario di Zona Coldiretti di Borgotaro Pietro Pontoli– che, anche quest’anno ospita, nel periodo estivo, il mercato di Campagna Amica, icona del progetto di filiera corta e vendita diretta promosso da Coldiretti per la valorizzazione dei prodotti locali. La condivisione di questo progetto con l’Amministrazione Comunale attesta la comune volontà di incentivare e sostenere le imprese agricole del territorio, l’economia locale e offrire a cittadini e turisti in vacanza nel nostro appennino l’opportunità di conoscere da vicino le eccellenze alimentari delle nostre aziende agricole e mettere in tavola alimenti genuini e appetitosi dei produttori agricoli del circuito Campagna Amica”.