Bormioli Pharma raddoppia l’utilizzo di materiali sostenibili nella produzione rispetto al 2020

Nel 2021, l’azienda ha utilizzato il 32% di materie prime sostenibili nella propria produzione, a fronte del 16% nel 2020. Si tratta di un concreto passo in avanti verso il raggiungimento della quota del 50% che l’azienda si è posta come obiettivo per il 2025.