Fondazione Barilla regala 100 mila copie di un libro sull'ambiente

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Fondazione Barilla lancia una rivoluzionaria campagna e regala 100.000 copie del libro “100 Food Facts - Piccola guida per grandi cambiamenti”. Una campagna su TV, radio e web che regala a chi ne farà richiesta una raccolta di curiosità e suggerimenti da mettere in pratica nella quotidianità, per mangiare meglio, rispettare l’ambiente e contrastare lo spreco alimentare.

Le nostre scelte quotidiane possono essere decisive per ristabilire una relazione sana tra le persone e il nostro pianeta. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, Fondazione Barilla lancia una nuova sorprendente campagna di comunicazione per promuovere conoscenza e maggiore consapevolezza tra le persone. Al centro dell’iniziativa, la generosità di una Fondazione e la donazione gratuita di 100.000 copie del volume “100 Food Facts - Piccola guida per grandi cambiamenti”, ordinabile con pochi clic sul sito fondazionebarilla.com e recapitato a casa senza alcuna spesa, fino a esaurimento scorte. Un oggetto utile e interessante, ricco di spunti, suggerimenti e ricette, da tenere sempre a portata di mano. Semplici e brevi informazioni a cui associare un piccolo gesto da mettere in pratica mentre si fa la spesa o si mangia, da soli o in compagnia, per pensare al nostro benessere, rispettare le risorse naturali e prevenire lo spreco alimentare. Dalla sua prima pubblicazione ad oggi, più di 70.000 copie sono già state richieste e distribuite in tutta Italia.

“In Europa superano i 37 milioni gli individui che non possono permettersi un pasto di qualità ogni due giorni. 4 Un dato impossibile da ignorare, se pensiamo anche agli altissimi livelli di spreco”, afferma Riccardo Valentini, professore e Premio Nobel, membro del comitato cientifico di Fondazione Barilla. “Campagne come quella della Fondazione sono allora fondamentali per spiegare in modo chiaro come le scelte di ciascuno possano contribuire a generare un impatto positivo sul benessere individuale e globale. Ogni gesto può fare la differenza: che si tratti di riutilizzare gli scarti, controllare le scadenze, educare gli altri sulle questioni ambientali. Ognuno di noi può contribuire al cambiamento”.

Inoltre, “100 Food Facts - Piccola guida per grandi cambiamenti”, quest’anno è stato aggiornato e arricchito con nuovi e interessanti dati. Come, ad esempio:

● circa 6 italiani su 10 coltivano frutta, verdura o erbe aromatiche nei propri giardini, terrazzi e orti urbani e, questi ultimi, recentemente, sono aumentati oltre il 18%, coinvolgendo anche i più giovani e i neofiti;

● riporre il cibo in modo appropriato, disponendo gli alimenti a rischio scadenza secondo il cosiddetto metodo FIFO (first-in-first- out, primo dentro prima fuori), può aiutare a ridurre gli sprechi domestici. Secondo una recente indagine, circa il 39% delle famiglie italiane cerca di organizzare il frigorifero o la dispensa in modo efficace, distribuendo e consumando i prodotti in base alla scadenza;

● l’Italia è il paese europeo con la più estesa rete organizzata di mercati contadini, con 15.000 agricoltori coinvolti in circa 1.200 farmers markets. Nel 2023, si è calcolato che circa 25 milioni di consumatori italiani li abbiano scelti per i loro acquisti. Il nuovo spot di Fondazione Barilla, che sarà on air dal 14 aprile, è realizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Next14 e fa parte di un articolato piano media che toccherà diversi canali tra TV, radio, web e digital.

Per ulteriori informazioni e per richiedere una copia gratuita di “100 Food Facts - Piccola guida per grandi cambiamenti”, basta visitare il sito www.fondazionebarilla.com.