Il Gruppo Iren acquisice il 100% di SAP Srl

In data odierna Iren SpA ha sottoscritto con Siram SpA, societa? del Gruppo francese Veolia, il contratto per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SAP Srl.

SAP gestisce il servizio idrico nei comuni del Levante Ligure di Sestri Levante, Casarza Ligure e Ne con scadenze ricomprese tra il 2023 e il 2027, oltre a Carasco e Moneglia attualmente in proroga. Con riferimento a tali territori la societa? serve complessivamente circa 34 mila abitanti per il servizio di acquedotto e circa 11 mila abitanti per i servizi di fognatura e depurazione. La societa? detiene inoltre il 49% di Egua SpA che gestisce il servizio idrico nel comune di Cogorno (provincia di Genova), la cui concessione e? in scadenza al 2029.

L’Enterprise Value dell’operazione, coincidente in sostanza con il valore della RAB acquisita, e? pari a circa 10 milioni di euro, cui corrisponde un prezzo per l’acquisizione pari a 5,3 milioni di euro soggetto ad aggiustamento. L’Ebitda 2021 di SAP ammonta a 0,8 milioni di euro.

Si segnala che il closing dell’operazione, sottoposto alla condizione sospensiva relativa alla cosiddetta verifica “Golden Power” del Governo Italiano, sara? completato da Ireti S.p.A., societa? interamente controllata da Iren S.p.A., ed e? atteso entro la fine del mese di maggio.

Prima del closing dell’operazione e? inoltre previsto lo scorporo del ramo di azienda relativo alla gestione del contratto di appalto per il servizio di gestione degli acquedotti di Saint Vincent e Valtournenche.

L’operazione riguarda una realta? aziendale presente in uno dei territori di riferimento di Iren e anticipa di fatto il subentro di Ireti nella gestione di concessioni destinate alla stessa in quanto gestore unico dell’ambito di riferimento consentendo alla stessa Ireti di avviare immediatamente azioni volte a conseguire rilevanti sinergie con le altre gestioni gia? esercite sui territori limitrofi.

“L’acquisizione di SAP – commenta Renato Boero, Presidente di Iren - permette al Gruppo di rafforzare la propria presenza territoriale, estendere le best practice di Iren ad un maggior numero di cittadini, migliorando le performance di sostenibilita? in quelle aree e incrementando la qualita? del servizio offerto”.

“Grazie all’operazione appena conclusa, Iren estende la propria area di attivita? nei territori storici, incrementando i servizi gestiti e sviluppando l’ambizione di diventare il partner di riferimento dei territori. – dichiara Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren – Questo approccio consente di generare sinergie operative tra i diversi business, rinforzare la reputazione del brand e incrementare ulteriormente la capacita? di intercettare nuove opportunita? di investimento”.