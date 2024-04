A Collecchio è "di...Vin Formaggio"!

Arriva 'di...Vin Formaggio': domenica 21 Aprile, con ingresso libero al parco 'F. Nevicati' dalle 10 alle 19, Collecchio ospiterà la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche di Emilia-Romagna, Abruzzo, Piemonte e Toscana, ideata dal Comune di Collecchio ed organizzata in collaborazione con Terrae Opificio Culturale Enogastronomico e con la delegazione di Parma e Reggio Emilia di ONAF - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. I visitatori - spiega la Sindaca Maristella Galli - avranno l'occasione di scoprire o ritrovare le migliori produzioni delle Regioni presenti, a partire da quelle casearie e vitivinicole, affiancate da degustazioni guidate ed iniziative per bambini e famiglie, per vivere una giornata davvero imperdibile immersi nel cuore verde del nostro parco. Nell'occasione, saranno le aziende agricole locali e dell'Emilia-Romagna, insieme a quelle di Abruzzo, Piemonte e Toscana a proporre ai presenti i propri prodotti esclusivi, accompagnandoli al racconto delle peculiarità e delle metodologie produttive tipiche dei territori da cui provengono. Un'iniziativa tratteggiata da un programma intenso, attraverso il quale s'intende dare evidenza ai valori ed alle specificità della cultura produttiva e della tradizione enogastronomica italiana, radicate nel saper fare delle mani artigiane. La manifestazione sarà aperta da un'esibizione del corpo bandistico di Albareto ed includerà due momenti di approfondimento a partecipazione gratuita ma su prenotazione a cura di Gabriella Padova e Mario Truant di ONAF Parma/Reggio Emilia e del professore Paolo Tegoni, docente universitario di cultura enogastronomica, durante i quali i partecipanti saranno guidati nella degustazione di alcuni dei prodotti presenti. Tra le proposte per le famiglie, è inoltre in programma un laboratorio per bambini dedicato alla caseificazione a cura dei Musei del Cibo di Parma.

eTutti i dettagli sui produttori presenti, sul programma e sulla prenotazione per le iniziative a numero chiuso sono disponibili al sito www.terrae.info/divin- formaggio